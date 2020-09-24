Магас, , 15:52 — REGNUM В Ингушетии состоится масштабное мероприятие по случаю празднования 250-летия единения с Россией. В честь юбилея 10 октября на стадионе в городе Сунже пройдет трехчасовое представление, сообщили 24 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Миг-29 «Стрижи» Александр Маркин

Одним из главных номеров программы станет авиашоу с участием авиационной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи». Прославленные пилоты на истребителях МиГ-29 впервые покажут мастерство высшего пилотажа в Республике Ингушетия.

Основной частью праздника станет театрализованное представление, расказывающее гостям об истории Ингушетии за 250 лет после присоединения к России. В нем примут участие государственные ансамбли «Ингушетия» и «Магас», детский хореографический ансамбль «Лийг». Также состоится воссоздание батальных сцен из времен древнего Магаса с участием актеров республиканских театров.

Праздничное шоу завершит концерт с участием народной артистки РФ и Грузии Тамары Гвердцители, заслуженного артиста РФ и РИ Григория Лепса, заслуженной артистки РФ и народной артистки РИ Тамары Яндиевой и других известных артистов.

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