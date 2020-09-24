Москва, , 15:49 — REGNUM В школах России с 28 сентября начинается акция «Мастер в классе». Её запускает Министерство просвещения, сообщается на сайте министерства.

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Школьникам предлагается изготовить продукт своими руками, применив навыки шитья, рукоделия, работы с деревом, или разработать устройство, используя высокотехнологичное оборудование.

Свою работу нужно сфотографировать и загрузить в соцсети. Лучшие проекты опубликуют в соцсетях Минпросвещения России, они получат призы. Акция продлится до 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, более 16 млн российских школьников начали учёбу с ограничениями, введёнными в связи с угрозой распространения коронавируса.

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