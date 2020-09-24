Москва, , 15:34 — REGNUM За последние 10 лет в России число заболевших туберкулезом снизилось более чем в два раза, число умерших от туберкулеза — более чем в четыре раза. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщается на сайте министерства.

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По слова Мурашко, это результат широкого комплекса мер, базирующихся на приоритетном отношении государства к проблеме туберкулеза.

Глава Минздрава отметил, что что Россия входит в семерку стран, добившихся значительных успехов в искоренении туберкулеза. При этом пандемия коронавируса может оказать негативное влияние на борьбу с туберкулезом во всех странах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее высокий уровень заболеваемости туберкулезом на территории России зафиксирован в Чукотском автономном округе.

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