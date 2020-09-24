Джакарта, , 15:32 — REGNUM Согласно данным, предоставленным целевой группой по борьбе с COVID-19 в Индонезии, новые случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены в 34 индонезийских провинциях, сообщает Kompas.

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Известно, что наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в пяти провинциях Индонезии, а именно в Джакарте (1044 новых случаев заражения SARS-CoV-2), в Западной Яве (804 новых случая), Центральной Яве (434 новых случая), Восточной Яве (343 новых случая) и Западной Суматре (302 новых случая).

Есть три индонезийские провинции, где за сутки не было выявлено новых носителей SARS-CoV-2, а именно Малуку, Западное Папуа и Горонтало.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии подтвердили рекордное число носителей SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В Индонезии снова побит рекорд по числу новых носителей SARS-CoV-2