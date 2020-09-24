Магас, , 15:25 — REGNUM В Ингушетии попался на удочку мошенника житель села Сурхахи. Его обманул приезжий из Кабардино-Балкарии, выменяв у 62-летней жертвы на 84 фальшивых рубина целый список материальных ценностей на сумму 2 млн рублей, в том числе швейцарские часы и автомобильные запчасти.

О факте мошенничества сообщили 24 сентября в пресс-службе МВД по региону. По словам 62-летнего потерпевшего, в начале сентября 2020 года ему позвонил неизвестный, представившись жителем Кабардино-Балкарии Алимом Кучмезовым. Он предложил к обмену якобы натуральные драгоценные камни — рубины.

Доверчивый селянин согласился и отдал за 84 рубина шесть штук швейцарских часов фирмы «Инвикта», стоимостью 35 тысяч рублей за каждые, четыре камня породы муассанит общей стоимостью 200 тыс. рублей, 13 гипсокартонных картин и различные автозапчасти для иномарок и отечественных автомобилей.

Все этот добро мошенник увез на «Газели» и перестал выходить на связь. Между тем рубины оказались фальшивыми.