Москва, , 15:25 — REGNUM В России выросли цены на целый ряд лекарственный препаратов. Так, согласно данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), значительнее всего подорожал йод. Стоимость флакончика с 10 мл этого антисекптика в августе увеличилась в среднем на 28,67%.

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Упаковка с 10 капсулами линекса подорожала почти на 28%, ртутный медицинский термометр — на 26,54%, пишет ТАСС. Рост цен на электронные термометры в последний месяц лета составил 13,4%, на бинты — 19%. Настойка пустырника, левомеколь и анальгин выросли в цене на 18%, аспирин — на 16,4%, валидол — 14%.

Отмечается, что в среднем цены на лекарственные препараты в августе выросли на 8,37%. В годовом выражении этот показатель составил 8,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», в России 56% жителей заявили, что за последние полгода-год столкнулись с подорожанием лекарств. Не заметили подорожания 30% опрошенных.

Выяснилось, что 41% респондентов тратит на лекарства значительную часть семейного бюджета. Не очень значительную 54% граждан.

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