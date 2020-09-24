Москва, 24 сентября 2020, 15:25 — REGNUM Национальный проект «Здравоохранение» планируется реализовать в полном объёме. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, сокращений финансирования проекта не будет. Однако реализация отдельных целей будет скорректирована по срокам.
«Национальной проект «Здравоохранение» реализуется. Ничего к сокращению на сегодняшний день не предусматривается. Наоборот, до 30 октября планируется актуализировать задачи. Конечно, определенные коррективы сегодняшнее время, сложное время, внесло. По ряду направлений мы вынуждены были изменить сроки проведения. В частности, это коснулось диспансеризации», — сказал Мурашко.
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