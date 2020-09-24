Ставрополь, , 15:19 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор бывшему сотруднику отдела уголовного розыска МВД России по Минераловодскому городскому округу майору полиции Дмитрию Янакову. Он признан виновным в торговле наркотиками, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Установлено, что весной 2018 года в течение месяца Янаков продавал так называемую «соль». В отношении майора возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, после чего он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре того же года его задержали на территории Ставрополья.

Краевой суд приговорил Янакова к 10 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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