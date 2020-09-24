Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на два человека. Такие данные 24 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 878 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 90 289 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 533 человека.

По состоянию на 24 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 17 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 598 пациентов, что на 2 человека больше, чем сутками ранее.