Тбилиси, , 15:18 — REGNUM В одной из больниц Батуми скончался 70-летний пациент с COVID-19. Об этом 24 сентября на брифинге сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Утром у нас было 25 скончавшихся, к сожалению, добавился еще один случай в Батуми. Всего умерло 26 пациентов. 5 пациентов скончались за последние 48 часов, все они были тяжелыми пациентами, которые находились на искусственной вентиляции легких», — рассказал глава руководитель центра.

Как отметил врач, у погибшего были сопутствующие хронические заболевания. Всего, как сказал Гамкрелидзе, в больницах около 70 пациентов с COVID-19, которые находятся тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Грузии выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за время пандемии.

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