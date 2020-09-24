Омск, , 15:09 — REGNUM В Омской области, по данным на сегодня, 24 сентября, за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в Омске и девяти районах области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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"В Омске — 57, четыре — в Омском районе, три — в Саргатском районе, два — в Черлакском районе, по одному — в Называевском, Москаленском, Шербакульском, Муромцевском, Калачинском и Русско-Полянском районах», — уточняет оперштаб.

За это же время 73 человека были выписаны, умерли трое человек.

Всего в регионе выявлен 10 521 случай заражения, 8852 человека выздоровели, 281 пациент умер. Доля выздоровевших составляет 84,1%.