Табора, Танзания, , 15:10 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что правительство страны не делает различий между соломенными хижинами и кирпичными или деревянными домами при реализации проекта электрификации деревень. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление Магуфули во время предвыборного митинга в городе Игалула округа Табора.

«Мы проводим электричество даже в хижины из соломы, хотя мы бы и предпочли проводить электричество в дома, крытые жестью, к строительству которых я и призываю жителей Танзании», — заявил президент.

Он призвал жителей запасаться строительными материалами по выгодным ценам заблаговременно, чтобы не опасаться колебаний цен на них во время строительства дома.

«Если у вас появятся средства на строительство надежного дома, я хочу подчеркнуть, что даже если у вас будет 10 000 танзанийских шиллингов, купите железо, возьмите кирпичи и начните готовить фундамент», — заявил президент.