Тбилиси, , 15:07 — REGNUM В школах Грузии, где обучение ведется в очном формате, родители смогут перевести своих детей на дистанционное обучение. Об этом, как передает агентство Report, 24 сентября заявил министр образования страны Михаил Чхенкели.

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"Вся информация о деталях будет опубликована на сайте нашего министерства. Родители смогут зарегистрироваться в электронном формате, и их дети продолжат дистанционное обучение», — сказал Чхенкели.

Он добавил, что на дистанционный формат можно будет переходить и в тех, школах, которые возобновят очное обучение с 1 октября. В Аджарии, как сказал Чхенкели, школьники пока будут продолжать учиться удаленно.

Напомним, руководство Грузии решило в крупных городах страны из-за ухудшения эпидемиологической обстановки ввести дистанционное обучение в школах до 1 октября. Поскольку Аджария наиболее неблагоприятный район по распространению коронавируса, там пока будет продолжено обучение с помощью цифровых технологий.

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