Челябинск, , 14:51 — REGNUM В Челябинске 23-летний продавец одного из салонов связи отдан под суд за обман покупателя. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в Калининском районе. По данным следователей, в июле 2020 года гражданин обманул пенсионерку, которая решила купить в кредит сотовый телефон, чехол и сим-карту. В перечень товаров он также включил акустическую портативную колонку стоимостью 8499 рублей, которую женщина не заказывала. Её он хотел использовать для себя.

Общая сумма кредита составила 29 тыс. рублей. Женщина подписала договор, не заметив обмана. Но затем всё раскрылось. Свою вину продавец признал и возместил женщине ущерб.