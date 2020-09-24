Минск, , 14:47 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 547 и достигло 76 651. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зарегистрирован 76 651 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 11 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 802.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 73 733 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии был проведен 1 776 271 тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что институт имени Николая Гамалеи приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из групп риска.