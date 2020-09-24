Шали, Чечня, , 14:33 — REGNUM В Чечне будет создан необычный арт-объект — музыкальная скульптура с встроенным искусственным интеллектом. Её построят в городе Шали по проекту Sonicology (Экология Звука).

Специально для парка в Шали, который выиграл грант на 100 млн рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, будет разработан арт-объект, который будет представлять собой музыкальное оформление в виде подстраивающихся под настроение посетителей композиций, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Такое музыкальное оформление общественного пространства будет впервые создано в Чечне. Реализация проекта начнется 2021 году. Парк будет построен на берегу реки Басс, напротив мечети «Гордость мусульман». Помимо музыкальной скульптуры, его украсят фонтаны, амфитеатр, искусственный водоем и смотровые площадки.