Курган, 24 сентября 2020, 14:31 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Mil.ru

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Из них 21 случай выявлен в Кургане, остальные — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском, Целинном и Юргамышском районах.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 24 сентября выявлено 3642 случая заражения SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 24 сентября от коронавируса излечились 3087 человек, 28 пациентов с COVID-19 скончались.