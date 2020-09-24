Москва, , 14:31 — REGNUM Контроль состояния здоровья граждан, въезжающих из-за рубежа в Россию, остается предельно значимым, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя новые правила для приезжающих из-за границы.

«Многие страны мира, включая наших соседей, ужесточают режим нахождения граждан в общественном пространстве. Динамика заболеваний коронавирусом ставит новые рекорды в крупнейших странах ЕС.

Это значит, что России не обойтись мягкими мерами предотвращения новой угрожающей волны, нужны радикальные действия.

Большой ошибкой стала отмена в июле для пребывающих из-за рубежа в Россию обязательная двухнедельная изоляция для граждан. С высокой вероятностью власти пошли на такие послабления под давлением лоббистов авиаперевозчиков и турбизнеса.

Внешний туризм начал робкое оживление, с августа по конец сентября из России на южные моря отправились почти 300 тысяч туристов.

На самом деле, они могли бы посидеть и дома: и доллары бы не тратили за рубежом, и риски с распространением пандемии были бы гораздо ниже.

Конечно, портал «Госуслуги» за всеми не уследит. Да и любую справку при большом желании несложно подделать, нарушителей штраф и в размере и 15 тысяч, и в 40 тысяч рублей особо не отпугнет злостных нарушителей с высокими доходами.

Именно сегодня настала жизненно важная необходимость государству взять в свои руки жесткие бразды правления и контроля над въезжающими гражданами. Это касается и иностранцев, кроме союзной Белоруссии, приезжающих в Россию на заработки.

Все они по логике должны иметь приглашение на работу, справку от врача и полис первоклассной страховой компании для получения медицинских услуг», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане, прибывшие из-за границы на самолёте, должны оставаться дома до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус

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