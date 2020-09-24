Москва, 24 сентября 2020, 14:30 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 24 сентября рассказал об увеличившейся в городе заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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«У нас, к сожалению, динамика заражения увеличивается, выявляемость увеличивается, госпитализация увеличивается, мы видим», — цитирует мэра ТАСС.
По словам Собянина, осень «рост понятен», поскольку в этот период увеличивается заболеваемость также ОРВИ и гриппом.
Он считает, что риски, связанные с коронавирусной инфекцией, также буду увеличиваться.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки выявлено 1050 случаев заражения коронавирусом.