Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Самолёт «Аэрофлота» стоит назвать именем покойного писателя Владислава Крапивина, предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») в Facebook.

Парламентарий направил официальный запрос руководству авиакомпании. Альшевских считает, что очень важно увековечить память недавно умершего писателя.

«Владислава Крапивина с нами больше нет… Но его творчество навсегда останется в сердцах читателей», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что одну из новых улиц города назовут именем Крапивина.

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