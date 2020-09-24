Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов заявил, что борьба с коронавирусом ещё не завершена.

Следите за развитием событий в трансляции: «Президент России Владимир Путин и новоизбранные губернаторы – трансляция»

Российский лидер подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание группам риска.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в России сейчас лучше, чем в ряде стран, где вновь вводят жесткие ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 1 128 836 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 948 человек, выздоровели — 929 829. Всего было проведено более 43,9 млн тестов.

Читайте также: Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости