Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве в 11 поликлиниках проходит вакцинация медицинских работников от коронавируса. Об этом 24 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, которые находятся на переднем крае фронта», — цитирует мэра ТАСС.

По словам Собянина, в первую очередь вакцину получат участковые и врачи общей практики.

Всего в поликлиники для вакцинации медиков поступили 3472 дозы.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сегодняшний день уже получил запросы более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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