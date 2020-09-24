Москва, , 14:21 — REGNUM Сегодня, 24 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восток с 30-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что это значимое событие для тех, кто гордится своей принадлежностью к дружной семье коренных малочисленных народов России, считает сохранение бесценного культурного наследия делом жизни.

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«Представители коренных народов вносят вклад в развитие международного сотрудничества в рамках Арктического совета», — отметил Путин и пожелал успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Москве стартовал форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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