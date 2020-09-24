Брюссель, , 14:18 — REGNUM Первая вакцина от коронавирусной инфекции, которая будет доступна жителям Европейского союза, должна будет появиться в марте 2021 года. Об этом 24 сентября рассказал министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок в эфире телеканала RTBF.

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«По идее, первая вакцина будет от Sanofi и появится в марте здесь в Бельгии и других странах ЕС», — заявила она.

При этом глава минздрава Бельгии уточнила, что первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и наиболее незащищенные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сегодняшний день уже получил запросы более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции.