Кемерово, , 14:07 — REGNUM В Кемеровской области в центре реабилитации фонда социального страхования Российской Федерации «Топаз» зарегистрирована вспышка COVID-19. Диагноз подтвердился у отдыхающих и сотрудников, сообщает «Сибдепо» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

Уточняется, что выявлено 14 случаев заражения коронавирусом среди отдыхающих и сотрудников центра. Все они зарегистрированы в период с 13 по 24 сентября. Восемь заразившихся выявлены при обследовании перед выездом, пять проживающих и один сотрудник выявлены по контакту.

«Госпитализированы два человека с проявившимися симптомами, у остальных заразившихся болезнь протекает бессимптомно — получают лечение амбулаторно», — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Центр реабилитации закрыт.