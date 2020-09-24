Нур-Султан, 24 сентября 2020, 14:06 — REGNUM Казахстан принял председательство в Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщили 24 сентября в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Под председательством главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди в формате видеоконференции прошла встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов СВМДА.
Тлеуберди отметил, что Казахстан на посту председателя продолжит дальнейшую институционализацию совещания. Это позволит повысить статус форума на международном уровне.
Кроме того, Казахстан продолжит продвигать инициативы президента республики Касым-Жомарта Токаева. В частности, форум аналитических центров планируется преобразовать в постоянно действующую площадку.