Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Во всех городах Грузии, кроме тех, что расположены в Аджарии, с 1 октября школы перейдут с дистанционного формата на очное обучение. Об этом, как передает пресс-служба минздрава страны, 24 сентября заявила руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили.

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«Везде, где сегодня ведется дистанционное обучение, кроме Аджарии, с 1 октября ученики 1−6-х классов вернутся в классы. Это касается Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди. Что касается Поти и Гори, то там с 1 октября в классы вернутся абсолютно все учащиеся», — сказала Мезвришвили.

Она добавила, что в высших учебных заведениях обучение будет продолжено в дистанционном формате.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 сентября, когда начался учебный год, в дистанционном режиме из-за ухудшения эпидемиологической обстановки стали работать, в основном, школы в крупных городах. Более 1500 школ возобновили обучение в очном режиме.

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