Москва, , 14:05 — REGNUM Препарат от коронавируса «Авифавир» будет стоить в российских аптеках порядка 8 тыс. рублей, что на 30% ниже цены аналогичных препаратов. Об этом 24 сентября рассказал на пресс-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Наша цена будет около 8 тысяч рублей», — сказал глава РФПИ и уточнил, что это примерно на 30% ниже, чем цена аналогичных препаратов.

Также Дмитриев отметил, что считает цену в 12 тыс. рублей, которая была заявлена на аналогичные препараты, очень высокой.

«Мы специально немного задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа над заявкой на регистрацию вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор» будет завершена Роспатентом на следующей неделе.