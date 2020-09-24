Майкоп, , 14:18 — REGNUM Житель Адыгеи, обвиняемый в убийстве и находившийся в международном розыске, экстрадирован в республику из Грузии. По решению суда он арестован, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В середине марта текущего года в одном из домов в поселке Майский в Кошехабльском районе Адыгеи было обнаружено тело 47-летней местной жительницы с множественными ножевыми ранениями. По версии следствия, убийство совершил 54-летний местный житель в ходе внезапно возникшей ссоры.

После совершения преступления злоумышленник покинул Россию, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В июле удалось установить, что он находится на территории Грузии. Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен, и обвиняемый экстрадирован в Россию.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкцией статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.