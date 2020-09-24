Москва, , 14:04 — REGNUM Новые правила для прибывших из-за рубежа российских граждан определённо снизят риск заражения коронавирусом людей из числа знакомых, родственников и коллег вернувшегося на Родину туриста, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Туристы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Считаю, что внесенные изменения в правила для прибывших из-за рубежа вполне обоснованы.

Ранее Роспотребнадзор высказывался об обязанности граждан в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и сообщить о его результате через портал Госуслуг.

Требования о самоизоляции предъявлялись только тем гражданам, кто почувствовал ухудшение состояния здоровья. Срок такой самоизоляции установлен для всех один — 14 дней.

Однако, общеизвестно, что заболевание коронавирусом может проходить бессимптомно, в особенности на начальном этапе.

Таким образом, вернувшийся домой турист мог, ни о чем не подозревая, распространять заболевание до тех пор, когда ему стало известно о положительном результате теста.

Новые правила исключают такую возможность», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия снова вводит обязательный карантин для прилетающих из-за рубежа граждан РФ.

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