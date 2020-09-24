Москва, , 13:56 — REGNUM В России в августе зафиксирован значительный рост доли просроченных микрозаймов. Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за последний месяц лета объёмы займов в российских микрофинансовых организациях, по которым была допущена просрочка более чем на 90 дней, достигли 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов.

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Для сравнения: за аналогичный период 2019 года портфель просрочки составлял 43 млрд рублей, или 30% от всего портфеля микрозаймов.

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Гендиректор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников в беседе с ТАСС отмечает, что подобный прирост должников был ожидаем микрофинансовыми организациями и не является для них критичным, несмотря на то, что он несколько выше обычного показателя. Эксперт полагает, по итогам года просроченная задолженность граждан перед МФО может достичь 70 млрд рублей.