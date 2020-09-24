Азов, Ростовская область, , 13:55 — REGNUM Медицинская система работает на пределе своих возможностей из-за масштабов коронавирусной эпидемии. Об этом сообщил главный врач центральной горбольницы Азова (Ростовская область) Вадим Бридковский.

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«В Азове продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, 13 человек умерших. Стационары переполнены. Количество заболевших медицинских работников в настоящий момент [составляет] 56 человек. Количество педиатров, осуществляющих приём, вместо 24 человек — шесть. Количество терапевтов, осуществляющих приём, вместо 35 человек — десять. На 25 койках лежат 38 человек. Мы работаем на пределе своих возможностей», — отметил профессор.

Бридковский призвал азовчан строго соблюдать санитарные требования и помнить о том, что жертвой смертельного вируса может стать любой человек.