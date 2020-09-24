Грозный, , 13:51 — REGNUM В программу Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа внесены изменения. Из-за пандемии коронавируса ограничено количество состязаний. Не будет также представлений национальных подворий. Об этом было решено в ходе заседания оргкомитета по подготовке к мероприятию, сообщили 224 сентября в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Так, если ранее участники команд состязались в 12 национальных видах спорта, то теперь их число будет сокращено. Кроме того, культуру и быт в национальном подворье представит лишь команда-хозяйка фестиваля. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году это будет Чечня.

Первоначальное место проведения фестиваля — Карачаево-Черкесия — изменено на Грозный из-за угрозы коронавируса. В Чечне ситуация по этому опасному заболеванию — лучшая во всем Северо-Кавказском федеральном округе, как отметил замминистра спорта РФ Одес Байсултанов.

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