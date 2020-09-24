Москва, , 13:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил двух московских школьников, добившихся успехов на олимпиаде по информатике.

«Поздравляю наших ребят с успехом на Международной олимпиаде по информатике!» — написал мэр на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель города отметил успехи Семена Савкина из школы №57, завоевавшего золотую награду, и Егора Лифаря из школы им. А.Н. Колмогорова при МГУ, получившего серебро.

Собянин отметил, что на олимпиаде москвичи показывают высокие результаты уже четвёртый год.