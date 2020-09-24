Женева, Швейцария, , 13:49 — REGNUM Непроверенные слухи и ложная информация о пандемии нового коронавируса не менее опасны, чем сама инфекция. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на вебинаре о пандемии, организованном в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Сразу после распространения коронавируса по миру появились и слухи, ложные сведения и дезинформация. Эти вещи не менее опасны. Большое число людей пострадало из-за самолечения после получения недостоверных сведений. Другие люди, наоборот, проигнорировали меры предосторожности.

«Недостоверная информация усилила стигматизацию, которая становится барьером для оказания помощи тем, кто в ней нуждается», — заявил Гебрейесус.

Он рассказал о случаях насилия в отношении медработников, беженцев и представителей меньшинств. Слухи повлияли и на снижение в обществе доверия к науке, институтам и системам здравоохранения.

При чрезвычайных ситуациях, например, пандемии доверие и солидарность имеют ключевое значение, подчеркнул он. Глава ВОЗ добавил, что вирус удастся взять под контроль, если у людей будет точная информация об основных мерах защиты от него.

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