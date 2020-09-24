Миасс, Челябинская область, , 13:41 — REGNUM В Миассе Челябинской области оглашён приговор по делу об убийстве бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено в районе Миасского лесничества 5 января 2019 года. Убийца выстрелил дважды в безоружного человека. Поводом для расправы стала неприязнь. Затем он закопал тело в снегу и уехал на снегоходе погибшего, однако по пути его бросил. Труп и сгоревший снегоход был найдены на следующий день.

Под суд оказался житель Карабаша. Ранее присяжные признали его виновным в убийстве и угоне. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Кроме того, суд удовлетворил иск супруги погибшего о возмещении морального и материального вреда. Осуждённый должен будет заплатить ей по миллиону на неё и на каждого из двоих детей, а также оплатить похороны.