Грозный, , 13:40 — REGNUM В ежегодном Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в 2020 году примут участие, помимо команд из Северо-Кавказского федерального округа, Крым и Севастополь. Об этом стало известно по итогам заседания оргкомитета фестиваля под председательством замминистра спорта РФ Одеса Байсултанова.

Приветствуя это решение, министр спорта Крыма Ольга Торубарова высказала уверенность, что для крымчан и севастопольцев фестиваль станет новой вехой в спортивной жизни. Она также выразила надежду на то, что следующие игры будут проведены в Крыму.

Напомним, в 2020 году Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в Грозном. Первоначальное место проведения мероприятия — Карачаево-Черкесия — изменено в связи с тем, что Чечня находится в более благоприятной ситуации по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Грозный также был столицей фестиваля. По его условиям, ежегодно спортивный и культурный праздник организует субъект-победитель в общем зачете конкурсов. Несмотря на то, что победителем фестиваля в прошлом году стала Чечня, право встретить мероприятие у себя было передано Карачаево-Черкесии.

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