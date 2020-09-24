Кемерово, 24 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Вакцинацию от гриппа в Кемерове прошли 109 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
«Вакцинация проводится российской сертифицированной вакциной, прошедшей все степени контроля, «Совигрипп» и «Флю-М». После введения вакцины стойкий иммунитет на 1 год вырабатывается через 14 дней», — уточнили в мэрии.
Прививку от гриппа кемеровчане могут поставить в поликлинике по месту жительства или в передвижных медицинских комплексах.
Отметим, население Кемерова — более 556 тысяч человек.