Кемерово, , 13:38 — REGNUM Вакцинацию от гриппа в Кемерове прошли 109 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Вакцинация проводится российской сертифицированной вакциной, прошедшей все степени контроля, «Совигрипп» и «Флю-М». После введения вакцины стойкий иммунитет на 1 год вырабатывается через 14 дней», — уточнили в мэрии.

Прививку от гриппа кемеровчане могут поставить в поликлинике по месту жительства или в передвижных медицинских комплексах.

Отметим, население Кемерова — более 556 тысяч человек.