Севастополь, , 13:37 — REGNUM Работа над заявкой на регистрацию вакцины от коронавируса новосибирского центра «Вектор» будет завершена Роспатентом на следующей неделе. Об этом сегодня, 24 сентября, в кулуарах XVI Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время», который проходит в Севастополе, заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

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Он отметил в беседе с ТАСС, что заявка от центра «Вектор» проработана на высоком уровне, поэтому считает, что она будет утверждена, а центр получит патент на вакцину, также как и центр имени Гамалеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил первую фазу клинических исследований разработанной вакцины от коронавируса. Сотрудник центра заявил, что препарат безопасен и даёт иммунитет к COVID-19 минимум на шесть месяцев.

Добавим, что после регистрации вакцины пройдут клинические исследования с участием добровольцев старше 60 лет.