Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Каменске-Шахтинском Ростовской области скончался житель Узбекистана, который проживал в палаточном лагере и дожидался отправки на родину. Об этом 24 сентября сообщает издание 161.ru со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной администрации Александра Срыбного.

По его словам, 33-летний мужчина почувствовал недомогание непосредственно на привокзальной площади перед отправкой домой. «Спасатели были рядом, попытались его реанимировать, но не удалось», — сказал Срыбный.

Он добавил, что после вскрытия у мужчины диагностировали одностороннюю пневмонию и сосудистые заболевания. Тело усопшего отправили в Узбекистан самолетом в сопровождении отца.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября более 900 граждан Узбекистана выехали на родину из Самарской области. Вывозной поезд отправился со станции Кинель.

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