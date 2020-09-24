Уфа, , 13:40 — REGNUM Анализаторы крови уфимского производителя могут поступить в медучреждения Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Промышленный час». На нем директор уфимского Научно-производственного центра «Астра» Владимир Патосин рассказал о перспективах развития выпуска лабораторного оборудования для медицинских учреждений республики.

Предприятие занимается разработкой и выпуском анализаторов крови, мочи и воды, которые используются как сфере здравоохранения, так и в других отраслях. Продукция имеет международные сертификаты и очень востребована в странах ближнего зарубежья.

Отмечается, что в текущем году предприятие представило свою продукцию на площадке международного форума «Армия», где анализаторы заинтересовали специалистов оборонного комплекса.

Глава Башкирии поручил министерству здравоохранения региона представить предложения по взаимодействию с центром «Астра».

По его словам, в Башкирии строится много объектов в сфере здравоохранения. Поэтому, если данная продукция является конкурентной по цене и качеству, то правительство заинтересовано в сотрудничестве с республиканским производителем.

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