Сухой Лог, Свердловская область, , 07:51 — REGNUM В Сухом Логу Свердловской области открыта ледовая арена «Литейщик». Новый объект возведён в рамках реализации Соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о развитии хоккея и хоккейной инфраструктуры на территории Свердловской области. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Открытие Ледовой Арены Пресс-служба УГМК

Торжественное открытие Пресс-служба УГМК

«Договоренности, достигнутые между регионом и УГМК, позволили открыть уже десять первоклассных ледовых арен в разных городах Свердловской области. Хоккей — один из самых популярных видов спорта на Урале. Правительство Свердловской области вместе с муниципальными властями, бизнес-сообществом работает над тем, чтобы развивать спортивную инфраструктуру, создавать в наших городах и селах подходящие условия для занятий спортом», — отметил Евгений Куйвашев.

Гендиректор УГМК Андрей Козицын поблагодарил правительство области, городские власти и строителей за большую серьезную совместную работу, а юным хоккеистам пожелал удачи. «На этой площадке сегодня состоится матч между командами ребят из Пышмы и Сухого Лога — и это самое главное. С открытием этого объекта, я думаю, что в городе появится большой интерес и к хоккею, и к фигурному катанию. И через некоторое непродолжительное время в регионе профессиональных хоккеистов будет достаточно, чтобы наш «Автомобилист» смог выиграть все возможные турниры, и не только «Автомобилист», но и сборная страны», — сказал он.

Площадь спортивного сооружения составляет 3,2 тыс. м2, а ледового поля — 1,8 тыс. м2. На территории объекта расположено шесть раздевалок, зал хореографии, медицинский и процедурные кабинеты, а также кабинет тренера. Единовременно на арене могут тренироваться 50 хоккеистов (в день — 400 человек), или кататься 70 человек (в день — 560 человек). Трибуны сооружения рассчитаны на размещение 270 зрителей.

Ледовая арена открыта Пресс-служба УГМК

Ледовая арена «Литейщик» стала площадкой для тренировок детских хоккейных команд сухоложской спортивной школы «Олимпик». Лед предоставляется и спортсменам из соседних городов — Каменска-Уральского, Ирбита, Туринска, Богдановича и поселка Пышмы.

Ранее в рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией были построены и введены в эксплуатацию хоккейные арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске. Ведется строительство в арены в Сысерти.

Кроме того, летом 2019 года состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Кемеровской области в поселке Бачатский (г. Белово). Это был первый ледовый дворец, возведенный при поддержке УГМК за пределами Свердловской области. В августе 2020 года ледовая арена, построенная на средства компании, начала работать Оренбургской области (г. Гай). В настоящее время УГМК поддерживает строительство еще одного объекта с искусственным льдом в Курганской области (г.Шадринск).