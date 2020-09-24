Москва, , 13:31 — REGNUM Деятельность Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ во многом способствует решению проблем отдаленных территорий, где проживают коренные малочисленные народы. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам торжественного собрания по случаю 30-летию ассоциации, опубликованном 24 сентября на сайте Кремля.

Глава государства отметил созидательную, творческую деятельность ассоциации, её конструктивное взаимодействие с органами власти. Такая работа помогла совершенствовать профильное законодательство, решать актуальные социально-экономические, инфраструктурные, природоохранные проблемы отдалённых территорий.

«Была проделана большая, востребованная работа», — подчеркнул Путин.

Работа организации помогла сохранить самобытные обычаи и уклад жизни малочисленных народов, их представители продолжают традиционную деятельность и участвуют в общественной и культурной жизни страны, добавил Путин.

Напомним, организация с прежним названием «Ассоциация народов Севера СССР», объединявшая 26 народов Севера, была создана в марте 1990 года. Сейчас в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ состоит 41 народ, их численность — около 250 тыс. человек.

Читайте также: В Москве стартовал форум коренных малочисленных народов

А также: В России утверждён порядок возмещения убытков малочисленным народам