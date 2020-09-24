Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Покровская больница Санкт-Петербурга, у которой вновь наблюдаются очереди из автомобилей скорой помощи, один из самых крупных стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением медиков. Так объяснили появление очередей корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Петербурга.

Приемное отделение Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в Санкт-Петербурге вновь наблюдается рост числа зараженных коронавирусом, из-за чего в городе началось развертывание дополнительных коек. Кроме того, жители города стали замечать очереди на госпитализацию из пациентов, поступивших в больницы на автомобилях скорой помощи, в частности в Покровскую больницу.

«В больнице 543 койки, в сутки выписывается 40−50 человек и столько же госпитализируется. В приемном покое недопустимо скопление инфекционных больных, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением врача. При необходимости оказания экстренной помощи больных принимают вне очереди», — пояснили в комздраве.

Комитетом по здравоохранению дано поручение Городской станции скорой медицинской помощи провести работу по более равномерному распределению бригад и оперативному реагированию на потоки госпитализации.

«Покровской больнице дано поручение усилить бригады врачей, работающих на приеме. По данным на утро 24 сентября, количество машин скорой у Покровской больницы — одна-две», — резюмировали в ведомстве.

Также планируется дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием инфекционных больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

C 28 сентября Александровская больница, в которой на сегодняшний день развернуты 286 коек, будет снова вести прием исключительно больных с COVID-19.

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