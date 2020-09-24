Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:19 — REGNUM В Новокузнецке и Новокузнецком районе, по данным территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кузбассу, на сегодня, 24 сентября, выявлено 1934 случая заражения коронавирусом. Из них 1840 человек — в Новокузнецке и 94 — в Новокузнецком районе. За сутки выявлено 16 новых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Уточняется, что случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних за минувшие сутки не зарегистрировано.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса сейчас находится 1376 человек. Из них 1301 — жители Новокузнецка и 75 — жители Новокузнецкого района. В их числе — 744 человека, контактировавших с выявленными носителями коронавируса (717 жителей Новокузнецка и 27 жителей Новокузнецкого района).

Скончались 33 человека, выписано 533 человека.