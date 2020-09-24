Архангельск, , 13:18 — REGNUM Число больных COVID-19 в Архангельской области продолжает расти — за сутки в регионе выявили еще 98 инфицированных опасным коронавирусом.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, основные очаги распространения вируса в регионе — Архангельск и Котласский район. Новые случаи также выявлены в Северодвинске, Ленском, Вилегодском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 2236 человек.