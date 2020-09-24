Грозный, 24 сентября 2020, 13:14 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса изменилось место проведения Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В 2020 году мероприятие пройдет вновь в Чечне, а не в Карачаево-Черкесии, где планировалось первоначально.
Причина в том, что в Чечне ситуация с распространением коронавирусной инфекции гораздо лучше, чем в Карачаево-Черкесии, сообщил в ходе заседания оргкомитета фестиваля заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
«Чеченская Республика по состоянию эпидемиологической обстановки находится в «зеленой» зоне, и это стало основной причиной переноса игр в Грозный», — цитирует Байсултанова пресс-служба главы и правительства Чечни.
Власти республики высказали уверенность, что смогут провести мероприятие на высоком уровне. Старт фестивалю будет дан 23 октября.
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