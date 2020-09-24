Махачкала, , 13:10 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против троих жителей Магарамкентского района Дагестана, которые похитили молодую девушку, чтобы выдать замуж за одного из них. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 5 августа текущего года обвиняемые поехали в село Газардкам Магарамкентского района, насильно посадили 22-летнюю местную жительницу в машину и увезли в город Дербент. Почти сутки похитители удерживали ее в квартире, пытаясь этим добиться от девушки согласия выйти замуж за одного за них.

На следующий день сотрудники полиции освободили потерпевшую и вернули родителям. Злоумышленников задержали, в настоящее время им предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.