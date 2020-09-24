Нур-Султан, 24 сентября 2020, 13:02 — REGNUM Фонд социального медицинского страхования Казахстана (ФСМС) выплатил медицинским работникам надбавки в размере 73,7 млрд тенге ($173 млн). Об этом 24 сентября заявил председатель правления фонда Болат Токежанов на брифинге.
Указанная сумма выплачена по итогам марта-августа 2020 года. Деньги получили медики, задействованные в противоэпидемиологических мероприятиях. В августе фонд выплатил 17 млрд тенге ($40 млн).
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Зауреш Аманжолова заявила, что единовременную социальную выплату получили лишь 14,3% медиков, заразившихся коронавирусом.
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