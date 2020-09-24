Липецк, , 13:00 — REGNUM В Липецкой области резидент особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» ООО «Агробитхолод» завершает работы по установке оборудования на предприятии, где будут сортировать, мыть, чистить, нарезать и проводить температурную обработку овощей, грибов и ягод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На объекте завершаются пуско-наладочные работы. Заключены контракты на первую поставку картофеля, которая начнется уже в октябре. Запуск завода намечен на начало четвертого квартала 2020 года. Введение в эксплуатацию запланированных площадей позволит производить до 100 тыс. тонн в год готовой продукции под торговой маркой «4 сезона». На предприятии будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд рублей.

ОЭЗ регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны» была создана в конце 2006 года. На площади 992 гектаров расположены пять крупных производственных предприятий. Помимо ООО «Агробитхолод» производственную деятельность здесь ведут ООО «Тербунский гончар», АО «Рафарма», ООО «Черноземье» и ООО «МегаМикс Центр».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что особые экономические зоны регионального уровня, в которых предоставляется целый комплекс мер господдержки, привлекают все больше инвесторов.

«Их успешное развитие — это работа для местного населения. И мы стремимся постоянно повышать инвестиционную привлекательность всех отраслей экономики и социальной сферы», — подчеркнул Игорь Артамонов.